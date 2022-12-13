МВД Беларуси сообщило о создании в Польше и Литве батальона для свержения власти в Беларуси
2022-12-13 16:04
Белорусские силовики получили данные о создании за границей отрядов для вторжения в Беларусь.
В Польше и Литве был создан экстремистский батальон "Пасаплитае рушанне", его целью стоит захват власти в Беларуси. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси.
"Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение" и входящих в него структурных подразделений - "хоругвей", - говорится в сообщении.
Из заявление следует, что основателями экстремистского проекта являются "BYPOL", мобилизационный план "Перамога" и "Объединенный переходный кабинет".
Опубликовано: Николай Скира