МВД Беларуси сообщило о создании в Польше и Литве батальона для свержения власти в Беларуси

Белорусские силовики получили данные о создании за границей отрядов для вторжения в Беларусь.

В Польше и Литве был создан экстремистский батальон "Пасаплитае рушанне", его целью стоит захват власти в Беларуси. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД Беларуси.

"Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение" и входящих в него структурных подразделений - "хоругвей", - говорится в сообщении.

Из заявление следует, что основателями экстремистского проекта являются "BYPOL", мобилизационный план "Перамога" и "Объединенный переходный кабинет".