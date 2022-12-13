Захарова осудила западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США

Российский дипломат Мария Захарова осудила представителей западных СМИ за молчание о разливе нефти в США, ставшем одной из крупнейших экологических катастроф десятилетия.

13 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале рассказал, что западные СМИ молчат о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска по фермам и водоёмам текут реки сырой нефти.

Захарова отметила факт того, что журналисты на Западе с большим удовольствием рассказывают об инцидентах в других странах, но не освещают одну из крупнейших экологических катастроф, ставшей причиной загрязнения десятками тысячей баррелей нефти территории Соединённых Штатов из-за политической подоплёки.