Рыбников изменился до неузнаваемости перед своей кончиной

Николай Рыбников скончался в 1990 году. Перед смертью популярный актер сильно изменился, быстро состарился, набрал вес и стал неузнаваем.

13 декабря 1930 года родился народный артист РСФСР Николай Рыбников.

Россияне знают киноактера по картине "Девчата". Перед тем, как тот ушел из жизни, он изменился до такой степени, что его перестали узнавать.

В свое время актер был кумиром миллионов благодаря фильмам "Весна на Заречной улице" и "Девчата", но в конце жизни он стал получать мало предложений по работе.