Анфиса Чехова рассказала, что старит женщину

Телеведущая считает, что лишний вес, вредные привычки способны добавить лишние года. Звезда также призвала заботиться о ментальном здоровье.

Телеведущая и блогер заявила, что главные враги женщин - лишний вес и вредные привычки. По словам Анфисы Чеховой, они лишают красоты и дабавляют возраст.

В интервью "Лента.ру" звезда подчеркнула, что женщин проблема старости мучает больше, чем мужчин: "Мы боимся лишних морщин и килограммов, седых волос. Потому при первых признаках увядания стараемся как-то замедлить этот процесс", - призналась звезда.

При этом Анфиса уверена: полнота не просто визуально добавляет года, но и изнашивает организм. Сама она тоже много лет боролась с лишним весом.

Вторым секретом привлекательности ведущая назвала активность. По ее словам, если в расписание включить физические нагрузки, наладится сон, настроение будет более позитивным. В частности, Чехова спит в сутки по семь-восемь часов и считает это необходимым для здоровья.

"Ели женщина хочет выглядеть молодо, она должна избавиться от вредных привычек. Курение заметно ускоряет процесс старения, способствует появлению морщин и пигментации кожи", — подытожила артистка.

Она также призвала беречь психическое здоровье. По словам звезды, оно так же нуждается в заботе, как и физическое.