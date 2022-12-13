Японский металлический хвост помогает пожилым людям оставаться в вертикальном положении
Это не то, как мы представляли себе наш набег на жизнь киборгов, но тем не менее он впечатляет.
Спустя миллионы лет после того, как предки человека потеряли свой хвост в результате эволюционных процессов, группа японских исследователей хочет вернуть его - с помощью науки и техники.
Наличие хвоста может иметь множество преимуществ, особенно когда речь идет о сохранении равновесия. Быстро бегающие существа, такие как гепарды, используют его для поддержания равновесия и более эффективного прохождения поворотов. Некоторые виды лазающих обезьян также используют его для той же цели, хотя и немного по-другому.
Спустя миллионы лет после того, как предки человека потеряли свой хвост в результате эволюционных процессов, группа японских исследователей хочет вернуть его - с помощью науки и техники.
Наличие хвоста может иметь множество преимуществ, особенно когда речь идет о сохранении равновесия. Быстро бегающие существа, такие как гепарды, используют его для поддержания равновесия и более эффективного прохождения поворотов. Некоторые виды лазающих обезьян также используют его для той же цели, хотя и немного по-другому.
Однометровое устройство, получившее название Arque, имитирует хвосты животных, таких как гепарды, которые используют свои хвосты для управления и поддержания равновесия во время бега и лазания. Несмотря на то, что владельцы устройства не будут бегать, как гепарды, принцип очень похож.
Хвост робота использует четыре искусственных мускула и сжатый воздух для движения по восьми осям. Пока он все еще находится в лаборатории, поскольку исследователи тестируют способы сделать его более гибким, надежным и надежным.
Опубликовано: Ангелина Крент