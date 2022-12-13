Магоуэн: британские морпехи участвовали в тайных операциях на Украине

Британский генерал-лейтенант Роберт Магоуэн заявил, что Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине.

13 декабря бывший командующий силами Королевской морской пехоты Великобритании Роберт Магоуэн в колонке для журнала Globe and Laurel заявил, что подведомственные ему войска участвовали в тайных операциях на Украине в «чрезвычайно чувствительной обстановке».

Магоуэн отметил, что выполняемые британскими морпехами задания были связаны с «высоким уровнем политического и военного риска», а также рассказал, что в начале 2022 года служащие морской пехоты эвакуировали сотрудников посольства Великобритании в Киеве на территорию Польши.