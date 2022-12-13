Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Беларуси
2022-12-13 22:01
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Сергея Алейника с назначением на пост министра иностранных дел Беларуси.
13 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила, что Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму в адрес Сергея Алейника в связи с его назначением на пост главы белорусского внешнеполитического ведомства.
Лавров выразил уверенность в плодотворности сотрудничества с Алейником и отметил внесённый новым министром иностранных дел Беларуси вклад в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД.
Опубликовано: Диана Мудреченко