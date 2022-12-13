Глава Минобороны Финляндии уходит в отпуск по уходу за ребенком

Министр обороны Финляндии Анти Кайкконен берет отпуск по уходу за ребенком. Ранее в правительстве страны не было таких случаев.

Кайкконен заявил, что признает важность работы министра, но ставит семью на первое место.

Он отметил, что они с супругой пока не готовы отдать ребенка в детский сад, и сейчас наступила его очередь ухаживать за ним.

На время отсутствия Кайкконена его работу будет выполнять Мика Линтиля, министр экономики Финляндии.