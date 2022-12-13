CNN рассказал о подготовке США к отправке ЗРК Patriot в Украину

Американский телеканал рассказал о подготовке США к передаче ЗРК Patriot Украине.

Администрация Белого дома ведет активную подготовку к передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои информированные источники.

Ранее Пентагон отвергал вероятность такого шага. Однако три источника CNN утверждают, что решение министра обороны США будет принято в ближайшее время.

Телеканал сообщает, что при благоприятном для Украины решении вопроса, ЗРК Patriot будут доставлены в "кротчайшие сроки". Подготовка украинских расчетов будет проводится на американской базе Графёнвере в Германии.