Пентагон: Беларусь не проявляет военной активности у границ Украины

Пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что США не наблюдают признаков военной активности Беларуси у границ Украины.

Тем временем в Беларуси с 13 декабря началась внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил.

В белорусском Минобороны отметили, что в рамках проверки войскам предстоит оперативно выдвинуться в определенные районы.

Там они будут осуществлять инженерное оснащение районов, организовывать их оборону и охрану, а также наводить мостовые переправы через реки Березину и Неман.