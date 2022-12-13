Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил правила пересечения границ РФ во время посещения Херсона
2022-12-13 23:46
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс нарушил правила пересечения российской границы во время визита в Херсон.
По мнению Сальдо, Гриффитс поступил бессовестно и неприлично, хотя является представителем уважаемой организации.
При этом Сальдо отметил, что в данном случае ни о какой совести говорить не приходится.
Ранее сообщалось, что Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря. В его планы входит также посещение Киева.
Опубликовано: Светлана Репина