Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил правила пересечения границ РФ во время посещения Херсона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс нарушил правила пересечения российской границы во время визита в Херсон.

По мнению Сальдо, Гриффитс поступил бессовестно и неприлично, хотя является представителем уважаемой организации.

При этом Сальдо отметил, что в данном случае ни о какой совести говорить не приходится.

Ранее сообщалось, что Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря. В его планы входит также посещение Киева.