Минобороны США: Украина не использует помощь Запада в противозаконных целях
2022-12-13 23:52
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования Украиной помощи Запада в противозаконных целях.
По его словам, на данный момент нет информации о такой переориентации помощи, предоставленной Украине.
Райдер отметил, что результаты на поле боя говорят сами за себя.
Ранее представитель Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что на Украине ведут учет оружия на бумажных носителях, поэтому не знают, где находится американское вооружение.
Опубликовано: Светлана Репина