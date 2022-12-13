Минобороны США: Украина не использует помощь Запада в противозаконных целях

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования Украиной помощи Запада в противозаконных целях.

По его словам, на данный момент нет информации о такой переориентации помощи, предоставленной Украине.

Райдер отметил, что результаты на поле боя говорят сами за себя.

Ранее представитель Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что на Украине ведут учет оружия на бумажных носителях, поэтому не знают, где находится американское вооружение.