Мобилизованные армии РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские мобилизованные военные, переброшенные на Купянский участок фронта, сражаются с украинскими войсками наравне с контрактной армией России, сообщили в интернет-издании "РИА Новости".

Военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" побывали на позиции мобилизованных солдат РФ недалеко от Купянска. По данным издания, мобилизованные россияне, прошедшие всего месяц воинской подготовки, смогли отразить пять атак армии Украины на Купянском направлении, ликвидировав одну украинскую мишину БМП-1 и группировку пехоты ВСУ.

Командир мобилизованных россиян сообщил журналистам, что относится к призванным на службу так же, как к контрактным военным, поскольку они демонстрируют одинаковую результативность на поле боя.