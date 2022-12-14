Захарова возмутилась решением Канады об однополых фигуристах: «Мужское синхронное плавание уже есть?»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова возмутилась решением канадской Федерации фигурного катания, которая разрешила однополым парам участвовать в соревнованиях.

Захарова порекомендовала всем посмотреть фильм «Лезвия славы: звездуны на льду».

По ее словам, то, что раньше считалось смешным, теперь превратилось в безумную реальность. Она также задалась вопросом, существует ли уже мужское синхронное плавание.

Тем временем глава канадской федерации Карен Батчер заявила, что теперь у фигуристов появятся новые возможности для занятия спортом.