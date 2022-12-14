К Земле летит «рождественский» астероид

Диаметр астероида 140 метров, он приблизится к Земле на расстояние примерно 680 000 километров, потому для человечества никакой опасности не представляет.

Ученые обнаружили, что в сторону Земли летит астероид 2015 RN35, сообщает официальный Twitter-аккаунт Европейского космического агентства.

В тексте говорится, что небесное тело довольно крупное и оно подлетит довольно близко к нашей планете, так что за ним смогут наблюдать даже «астрономы-любители».

Издание Daily Express, в свою очередь, указало, что диаметр астероида 140 метров, он приблизится к Земле на расстояние примерно 680 000 километров, потому для человечества никакой опасности не представляет.

Журналисты Великобритании назвали 2015 RN35 «рождественским астероидом», уточняет РИА Новости.

Пролетающие на расстоянии от Земли ближе, чем в 400 тысяч километров небесные тела представляют интерес для астрономов. Вероятность его столкновения с планетой не так высока, но исключить такой сценарий невозможно, отметил научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.