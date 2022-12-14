Ищите женщину: как и почему появился сахар-рафинад

Мы привыкли к сахару в сыпучем виде и в виде кубиков, но еще полтора века назад сладость выглядела совершенно иначе.

Еще немногим более полутора веков назад сахар изготавливался в виде огромной конусообразной “головы”.

Чтобы подсластить чай, людям приходилось откалывать небольшие кусочки, используя для таких целей специальные железные щипцы.

Сегодня такой проблемы нет: сахар продается как в виде "песка", так и в виде рафинада. Возникновение сахара в форме небольших кубиков связана с одной интересной историей.

В 1841-м году в моравском городке Дачице (на территории нынешней Чехии) жена управляющего сахарным заводом, швейцарского предпринимателя Якова Кристофа не в первый раз раз сильно порезалась при откалывании сахара щипцами, и пожаловалась мужу.

Через несколько месяцев тот вручил супруге неожиданный подарок: коробочку, где лежал сахар в кубиках. После происшествия мужчина придумал новый способ изготовления сладости - с использованием пресса, благодаря которому куски и держали форму.