Дачные эксперты уточнили, для каких растений подкормка из апельсиновых корок лучший стимул для развития

Оставшуюся кожуру после цитрусовых рачительные хозяева не выбрасывают, потому что знают о его полезных качествах.

Корки апельсинов содержат калий, фосфор и многие другие микроэлементы. Кроме того, как и другая органика, кожура цитрусовых приманивает почвенных обитателей, и это тоже повышает плодородность почвы.

При этом долго возиться с апельсиновой подкормкой не придется. Достаточно нарезать корки цитрусовых и закопать в землю на глубине примерно в 5 см.

При внесении такого удобрения нужно учесть, что оно повышает кислотность почвы.

Именно по этой причине нужно применять очистки от апельсинов для тех растений, которые себя отлично чувствуют в подобных условиях.

В этом списке - жимолость, шпинат, голубика, редька, репа и другие овощи.