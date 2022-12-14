Лавров убежден, что Воробей не удастся построить музыкальную карьеру
2022-12-14 11:42
Многие юмористы решили построить карьеру исполнителя, но удалось это лишь Александру Ревва. Елена Воробей выпустила свой новый клип, но музыкальный продюсер Сергей Лавров не в восторге от творчества новоиспеченной певицы.
Продюсер Сергей Лавров не считает, что у юмористки Елены Воробей есть будущее в качестве исполнительницы.
Артистка продемонстрировала своим фанатам отрывок из нового клипа.
Лавров убежден, что "продукт" Воробей подойдет лишь для свадеб, а номером № 1 ей быть в России не светит.
Опубликовано: Наталья Гончарова