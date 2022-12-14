Лавров убежден, что Воробей не удастся построить музыкальную карьеру

Многие юмористы решили построить карьеру исполнителя, но удалось это лишь Александру Ревва. Елена Воробей выпустила свой новый клип, но музыкальный продюсер Сергей Лавров не в восторге от творчества новоиспеченной певицы.

Продюсер Сергей Лавров не считает, что у юмористки Елены Воробей есть будущее в качестве исполнительницы.

Артистка продемонстрировала своим фанатам отрывок из нового клипа.

Лавров убежден, что "продукт" Воробей подойдет лишь для свадеб, а номером № 1 ей быть в России не светит.