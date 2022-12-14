МВД России задержало причастных к смерти трёх полицейских под Херсоном

Сотрудники МВД РФ произвели задержание граждан, которые имеют отношение к гибели трёх российских правоохранителей в Херсонской области.

В среду глава Министерства внутренних дел по Красноярскому краю России Александр Речицкий сообщил, что полицейские задержали группировку граждан, которые причастны к смерти трёх российских сотрудников МВД недалеко от Херсона. Известно, что 9 октября ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации российских полицейских, что привело к гибели трёх правоохранителей.

По данным МВД, задержанные передавали украинским войскам сведения о расположении российских полицейских, таким образом корректируя огонь ВСУ.