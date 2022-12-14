Парламент в двух чтениях принял изменения закона о гражданстве Беларуси

Белорусские парламентарии утвердили изменение законодательства о гражданстве Республики Беларусь.

14 декабря белорусский парламент постановил изменить законодательство о гражданстве Беларуси: в документ внесли правки, согласно которым лица, принимаемые в белорусское гражданство обязаны принести присягу. В случае отказа от присяги Беларуси данные лица не смогут стать гражданами белорусского государства.

Также нововведением является экзамен на знание белорусского или русского языка в качестве государственных в случае приёма иностранного лица в гражданство РБ.