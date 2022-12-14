МО РФ: российские войска взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР

В Минобороны России сообщили, что служащие российской армии взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР.

В среду, 14 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об успешно продолжении активных наступательных действий Вооружённых сил РФ на Донецком направлении.

Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки спецоперации служащие российской армии на данном участке фронта взяли под контроль основную часть территории села Водяное в Донецкой Народной Республике, уничтожив до 50 единиц личного состава, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа ВСУ.