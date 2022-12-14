Российская армия взяла под частичный контроль населенный пункт Водяное в ДНР
2022-12-14 15:08
Минобороны России сообщило о взятии под частичный контроль населенного пункта Водяное в ДНР.
Подразделения российской армии практически полностью овладели населенным пунктом Водяное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Донецком направлении в результата результативных наступательных действий подразделения российской армии взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное. ВСУ потеряли более 50 своих военнослужащих, танку и три боевые бронированные машины", - сообщается в сводке оборонного ведомства.
В Минобороны рассказали об уничтожении пяти диверсионно-разведывательных групп в районе населенных пунктов Червоная Дибровка и Торское.
Опубликовано: Максим Алексеев