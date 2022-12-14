NYT: организаторы заговора в Германии планировали убийство Шольца

Издание The New York Times сообщает, что планировавшие государственный переворот в Берлине намеревались убить Олафа Шольца.

14 декабря американская газета New York Times обнародовала секретные документы, подписанные между авторами плана заговора в Германии, насчитывавшего более ста подписей о неразглашении. По данным NYT, в документах утверждает, что заговорщики планировали захватить парламент в Берлине и убить немецкого канцлера Олафа Шольца.

Накануне полиция Германии задержала 25 человек в результате обыска 130 квартир, установив их причастность к подготовке госпереворота в стране. Известно, что среди задержанных фигурирует одна россиянка.