Российская армия поразила пункт управления ВСУ «Лиман» в районе города Краматорск

В Минобороны РФ заявили, что солдаты российской армии поразили пункт управления украинских войск «Лиман» в районе города Краматорск ДНР.

14 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации сообщил о том, что русские солдаты поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск Вооружённых сил Украины «Лиман» в окрестностях города Краматорск Донецкой Народной Республике.

Кроме того, в Краматорске служащими ВС РФ уничтожен склад с почти 2 тысячами снарядами для реактивной системы залпового огня «Град» и 3 тысячами артиллерийскими снарядами 81-й отельной аэромобильной бригады ВСУ.