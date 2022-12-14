Карчаа: на Запорожской АЭС выявили агента ВСУ, пытавшегося передать Киеву сведения о станции

Советник гендиректора «Росатома» Ренат Карчаа заявил, что на ЗАЭС в Энергодаре выявлен агент ВСУ, пытавшийся передать Киеву сведения о станции.

14 декабря советник генерального директора концерна «Росатом» Ренат Карчаа в эфире «Соловьёв Live» сообщил о выявлении на Запорожской АЭС «наводчика или пособника диверсантов» Вооружённых сил Украины.

Украиский агент, снимавший системы охраны станции, был внедрён на ЗАЭС в Энергодаре в качестве рабочего ремонтной бригады для передачи киевскому режиму важных данных об ядерном объекте, который подвергается периодическим обстрелам со стороны ВСУ.