Минобороны Украины допустило проведение новой волны мобилизации в 2023 году

Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что уже в следующем году в стране может начаться новая волна мобилизации.

14 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообщалась с представителями местной прессы, сообщив им, что в следующем году во всех областях украинского государства может стартовать новая волна принудительной мобилизации населения из-за необходимости уже воюющей группировки ВСУ в пополнении своих рядов ввиду потерь.

При этом Маляр отметила, что интенсивность мобилизационных процессов в Украине будет зависеть от характера боевых действий в наступающем году.