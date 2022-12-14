Минобороны Украины допустило проведение новой волны мобилизации в 2023 году
Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что уже в следующем году в стране может начаться новая волна мобилизации.
14 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообщалась с представителями местной прессы, сообщив им, что в следующем году во всех областях украинского государства может стартовать новая волна принудительной мобилизации населения из-за необходимости уже воюющей группировки ВСУ в пополнении своих рядов ввиду потерь.
При этом Маляр отметила, что интенсивность мобилизационных процессов в Украине будет зависеть от характера боевых действий в наступающем году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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