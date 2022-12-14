Бритни Спирс опять поражает фанатов обнаженкой в сети, разместив свое фото с оголенной грудью в душе

Бритни Спирс продолжает чудить. На этот раз знаменитость выложила в сети свой снимок, где позирует в душе в трусах от купальника, прикрыв грудь руками.

Бритни Спирс не занимается творчеством, а выкладывает в сеть с неизменным постоянством свои снимки в обнаженном виде.

На этот раз звезда поделилась фото, где позирует в душе в красных трусах от купальника, прикрыв груди руками. https://telmenews.ru/wp-content/uploads/2022/12/1671017521_Britni-Spirs-ogolila-svoyu-grud-v-dushevoiy-kabine_1.jpg

Между тем, селебрити уже за 40, а ее сыновьям Шону и Джейдену 17 и 16 лет. Наследники не желают общаться с матерью из-за ее вызывающего поведения.