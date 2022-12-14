Отапливать дом паром или нет: что представляет собой паровое отопление в частном доме

Металлические трубы, давление пара и особенности возвращения конденсата в котел: что необходимо учитывать при монтаже парового отопления в доме.

Кипящая в котле вода и образующийся при этом пар – вот источник тепла, который характеризует паровое отопление. По трубам пар направляется к радиаторам, которые в свою очередь прогревают помещение. Паровые котлы подразделяются на газотрубные и водотрубные, которые предпочтительнее за счет большей безопасности в эксплуатации. Они могут использовать газ, жидкое или твердое топливо.

Система парового отопления может быть закрытой или открытой. Такое разделение обусловлено характером возвращения конденсата в котел. В закрытой системе это происходит самопроизвольно за счет наклона трубопровода, в открытой же для этой цели используется специальный насос.

Еще одна принципиально важная при организации парового отопления особенность – давление пара. В зависимости от этого показателя все паровые отопительные системы делятся на таковые с высоким давлением (170-600 кг/м2), низким (100-170 кг/м2) и вакуумно-паровые, где давление составляет всего 1 кг/м2.

Возможность быстрого обогрева помещения с помощью парового котла на первый взгляд может показаться привлекательной, но система в долгосрочной перспективе не оправдывает себя. Она требует установки исключительно металлических труб (что дорого) из-за высокой температуры пара, которые едва ли смогут служить долго по причине постоянных перегрузок.