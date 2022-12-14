Потерявшая на дистанции Кубка России лыжница Софья Иванова пройдет медицинское обследование: сейчас она вне опасности

Тренер лыжницы Софьи Ивановой, потерявшей сознание при прохождении дистанции, заявил, что сейчас с ней все в порядке: спортсменка пройдет дополнительное обследование.

Тренер лыжницы Софьи Ивановой Александр Придчин заявил, что в преддверии гонки Кубка России медицинские показатели его подопечной были в норме. Накануне, в воскресенье во время десятикилометровой гонки Софье внезапно стало плохо, и ее пришлось эвакуировать на скорой помощи.

По словам Придчина, ранее у Ивановой были вопросы по здоровью, как и у всех спортсменов, она лечилась, и вышла на соревнования с удовлетворительными показателями, хотя он признается, что девушка не должна была выходить на соревнования, а быть в университете.

Сейчас прямой угрозы здоровью лыжницы нет. Она уехала с соревнований вместе с родителями. В дальнейшем ей предстоит углубленное медицинское обследование, чтобы выяснить, в чем причина происшествия.