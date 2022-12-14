Подбор котла для отопительного контура: на что нужно смотреть при его покупке

Напольный или настенный, открытый или закрытый: важнейшие характеристики отопительного котла, от которых зависит эффективность его работы.

Тип камеры сгорания у котла: важный критерий. При открытом типе необходимо устанавливать газоотводную трубу, чего не требует котел с закрытой камерой сгорания.

Делая выбор в пользу одноконтурного или двухконтурного котла, помните, что вам нужно лучшее отопление для частного дома, поэтому определитесь, нуждаетесь ли вы только лишь в обогреве дома (достаточно будет одноконтурного агрегата) или же требуется еще и организация ГВС (здесь нужен двухконтурный котел).

Настенная или напольная модель, а также ее мощность это критерии, из которых также нужно исходить, определяя какое отопление лучше для частного дома. Настенные модели небольшие по объему, не требуют отдельной котельной, но и мощность у них невелика (но достаточна для отопления дома средних размеров), напольные же более мощные, но и более крупные и нуждаются в отдельном котельном помещении.