Итальянская фирма АРЕ по производству соединительных сантехнических элементов поставляет качественные детали с 60-х годов ХХ века

Детище Анджело Пе стало лидером в Европе среди производителей металлических соединительных элементов для сантехники и отопления.

Среди итальянских производств доля семейных предприятий, если сравнивать с другими странами, высока. Это часть менталитета итальянцев: опираться на семейные традиции. Это, личное отношение и делает итальянское качество отличительно высоким!

К таким семейным фирмам относится и APE. Создал ее в 60-х гг ХХ века некто Анжело Пе. Он определил свое производство, как выпускающее латунные сантехнические детали, и назвал его Torneria Pe Angelo. В семидесятых компания расширилась, а в 1985-м Анжело Пе и Гвидо Баширотте создали второе предприятие.

На тот момент оно было ориентировано на выпуск труб и соединительных элементов из металла, но к 1995-му году с развитием технологий началась эпоха, которую можно назвать металлопластиковая труба APE. Фитинги также стали производиться из этого материала. И с тех пор можно сказать, что производство находится на подъеме.