Разница между естественной и принудительной циркуляцией в отопительном контуре

Эффективность теплоотдачи в системе отопления зависит от типа циркуляции, которая заложена в отопительный контур.

Система с естественной циркуляцией предполагает относительную простоту схемы: котел (в подвале, ниже радиаторной группы), трубы и радиаторы. Поскольку в основе ее работы физика, необходимо четко следить за диаметром труб (не менее 32 мм), устанавливать их под наклоном не менее пяти миллиметров и ограничивать количество витков, чтобы поступление теплоносителя было беспрепятственным.

Обводка с принудительной циркуляцией более популярна, поскольку позволяет не только доставлять тепло даже на верхние этажи, но и регулировать температуру в радиаторе. Наличие насоса в системе позволяет распределять теплоноситель под давлением с большей скоростью.