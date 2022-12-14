Минобороны Беларуси: белорусские военные соорудили мостовую переправу через реку Неман

В Минобороны Беларуси сообщили, что служащие белорусской армии в ходе внезапной проверки боевой готовности соорудили мостовую переправу через реку Неман.

14 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что военнослужащие понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования оперативно соорудили мостовую переправу через Неман в ходе внезапной проверки боеготовности армии.

Отмечается, что уже сегодня по возведённой мостовой переправе служащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооружённых сил Беларуси успешно преодолели реку Неман.