Что представляет собой «Armakan», как производитель товаров сантехнического назначения

Польский производитель Armakan производит качественные детали для внутренней и внешней канализации.

Armakan, как на то указывает официальный сайт это активно развивающаяся польская компания с почти двадцатидвухлетним стажем присутствия на рынке (была основана в 1995 году), которая работает под началом Кшиштофа Кебуса. Ее специализация это трубопроводные системы и фитинги.

Последние предназначены для соединения элементов внутренней канализации, и выпускаются в размерном диапазоне сечения от тридцати двух до ста десяти миллиметров. Аналогичные изделия также можно приобрести и для наружной канализации. Они отличаются большим размером (от ста десяти до двухсот миллиметров в диаметре), но столь же высокого качества. Вся продукция Armakan проходит обязательную сертификацию и соответствует транснациональному стандарту ISO 9001.

Если говорить о линейке фирменной продукции Armakan, то она весьма обширна. В каталог фасонных изделий и фитингов, включены такие разновидности, как муфты, манжеты, крестовины, колено, заглушки, клапаны, пробки, трапперы, сточные решетки, редукция, тройники, прочистки и др.