Отопление газом: что представляет собой газгольдер и для чего он нужен

Привозить газ в баллонах и обслуживать их сложно и дорого, поэтому для газификации дома есть отличное решение в виде газгольдера.

Основная часть газгольдера это резервуар для хранения газа, который по форме напоминает сферу или цилиндр. Он комплектуется оборудованием, обеспечивающим подачу газа в дом (газопроводная система) и отвечающим за безопасность (заземлитель, запорный и клапан предохранения, датчики заправки и жидкой топливной фазы).

Устанавливаться газгольдер может, как над землей, так и под нею. Для экономии придомового пространства часто выбор падает именно на подземный газгольдер. Для его монтажа кладется прочное бетонное основание. В сопутствующее оборудование входит конденсационный сборник, газопровод, система анодно-катодной защиты и телеметрии.

Газгольдер выгоден тем, что способен эффективно обеспечивать дом газом на протяжении двадцати лет. Заправлять же резервуар придется не чаще раза в три месяца, поскольку его объема вполне хватает на обеспечение нужд коттеджа средних размеров. Если же у вас небольшой дом, то расход может быть и того меньше.