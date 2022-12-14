У Нормана Ридуса, звезды Ходячих мертвецов будет новая роль в спин-оффе Джона Уика Балерина

Норман Ридус, ставший известным после съемок в проекте Ходячие мертвецы подписался на участие в новом фильме Балерина.

Стало известно, что Норман Ридус, который стал знаменитым после съемок в Ходячих мертвецах, будет участвовать в новом проекте студии Лайонсгейт Балерина.

Съемки фильма уже начались. Балерина станет спин-оффом фильма Джон Уик, главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Сценарий Балерины написал Шэй Хаттон, а в продюсерскую команду войдут Эрика Ли, Бэзил Иваник и Чэд Стахелски.

В фильме также снимется Йэн Макшейн, а главную женскую роль исполнит актриса Анна де Армас. По предварительным данным премьера Балерины состоится в 2023-м году.