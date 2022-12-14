Кадыров заявил об обнаружении крупного схрона оружия ВСУ в Запорожской области

14 декабря Рамзан Кадыров сообщил о нахождении украинского тайника с вооружениями в Запорожской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уведомляет, что в ходе зачистки Запорожской области от присутствия украинских солдат бойцы чеченского ОМОНа "Ахмат" обнаружили крупный тайник с оружием, которое принадлежало ВСУ. По данным Кадырова, войска Украины подготавливали вооружения в Запорожье для возможных контрнаступательных операций, однако российские военные раскрыли планы противника.

Рамзан Кадыров подчёркивает, что теперь схрон с украинским оружием пойдёт на нужды российской армии при обеспечении безопасности мирных жителей в Запорожской области.