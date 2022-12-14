Фон дер Ляйен предложила главам Евросоюза разработать ответ на закон IRA в США

Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС разработать ответные меры в связи с законом о предотвращении инфляции в США, который дискриминирует европейские компании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала открытое письмо к лидерам государств Евросоюза, предложив им обсудить меры по противодействию американскому закону IRA на саммите в Брюсселе 15 декабря. По данным фон дер Ляйен, уже сейчас новый американский закон ущемляет деятельность европейских компаний, заставляя их конкурировать с фирмами в США на неравных условиях.

После достижения 40-летнего максимума инфляции в экономике Соединённых Штатов Джо Байден подписал закон о предотвращении инфляции (IRA), который поощряет Вашингтон к сотрудничеству с местными компаниями.