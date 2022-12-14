Белый дом: США рассматривают идею трибунала над РФ за спецоперацию в Украине

В Белом доме заявили о возможности создания специального трибунала, который займётся изучением деятельности российских военных в ходе конфликта на территории украинского государства.

Пресс-секретарь американского Белого дома по вопросам национальной безопасности Соединённых Штатов Джон Кирби утверждает, что в Вашингтоне изучают идею о создании трибунала для расследования деятельность армии России в Украине в ходе спецоперации. По данным Кирби, уже сейчас в США идут оценки возможности создания подобного органа.

При этом Джон Кирби отметил, что американское правительство намерено добиваться справедливости, устанавливая все факты военных преступлений в Украине и привлекая виновных к ответственности.