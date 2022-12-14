МИД Молдовы вручил ноту протеста послу РФ из-за оскорблений Захаровой в адрес президента Санду
2022-12-14 22:28
Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД страны в связи с заявлениями представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Комментируя новый молдавский кодекс о выборах, Захарова обвинила президента Молдовы Майю Санду во вранье во время избирательной кампании по поводу защиты прав нацименьшинств.
Глава МИД Молдовы и вице-премьер Нику Попеску назвал эту риторику агрессивной и неприемлемой.
Он сообщил, что российскому послу Олегу Васнецову была вручена нота протеста.
Опубликовано: Светлана Репина