МИД Молдовы вручил ноту протеста послу РФ из-за оскорблений Захаровой в адрес президента Санду

Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД страны в связи с заявлениями представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Комментируя новый молдавский кодекс о выборах, Захарова обвинила президента Молдовы Майю Санду во вранье во время избирательной кампании по поводу защиты прав нацименьшинств.

Глава МИД Молдовы и вице-премьер Нику Попеску назвал эту риторику агрессивной и неприемлемой.

Он сообщил, что российскому послу Олегу Васнецову была вручена нота протеста.