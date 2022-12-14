BBC: на вице-премьера Великобритании Рааба поступает много жалоб за агрессивное поведение

BBC сообщает, что на заместителя премьер-министра и министра юстиции Великобритании Доминика Рааба поступило пять жалоб за агрессивное поведение.

Все жалобы касаются периода, когда Рааб возглавлял Министерство юстиции в течение предыдущего срока: с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года.

На данный момент в отношении Рааба подано уже восемь жалоб, которые предстоит рассмотреть королевскому адвокату.

Сам Раб обвинения отрицает. Он утверждает, что является противником агрессивного поведения и за соблюдение высоких стандартов в служебных отношениях.