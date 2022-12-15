NYT: канцлера Германии Шольца планировали убить во время госпереворота

Издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что лица, готовившие государственный переворот в Германии, планировали убить канцлера Олафа Шольца.

По информации издания, это следует из обнаруженных в ходе расследования документов.

Правоохранители нашли бумаги о неразглашении, в которых говорится о свержении существующего государственного строя и убийстве Шольца.

На данный момент по делу о госперевороте задержано уже 25 человек. Еще у 27 проведены обыски.