Правительство Канады приняло решение о восстановлении санкционных мер в отношении турбин для российских газопроводов North Stream.

Ночью 15 декабря министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава канадского Министерства природных ресурсов Джонатан Уильямс обнародовали совместное заявление, в котором сообщили, что Оттава приняла решение о восстановлении санкций в отношении турбин для российского газопровода "Северный поток".

Уильямс и Жоли утверждают, что власти Канады не видят признаков того, что Россия намеревается возобновить работу "Северного потока", из-за чего компания Siemens Energy направит тубрину для North Stream из Монреаля обратно в Германию.

Характерно, что ранее Берлин передал турбину Siemens для "Северного потока" на ремонт, надеясь таким образом восстановить работу газопровода.

Мелани Жоли и Джонатан Уильямс подчёркивают, что решение Оттавы о возобновлении санкций против "Северного потока" было приняло в координации со странами коллективного Запада и правительством Украины.