Президент Франции Эммануэль Мкрон призвал глав государств мира объединиться против России, чтобы заставить ее завершить спецоперацию на Украине.

Он также призвал Россию остановить конфликт, который принес много страданий.

В ответ пользователи соцсети написали, что сам Париж способствовал обострению конфликта, поскольку Макрон не сделал ничего для соблюдения Украиной Минских соглашений.

Пользователи предложили перестать обвинять во всем русских и принять меры для урегулирования конфликта.