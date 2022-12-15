Пользователи Twitter раскритиковали Макрона из-за призывов к объединению против России
2022-12-15 01:46
Президент Франции Эммануэль Мкрон призвал глав государств мира объединиться против России, чтобы заставить ее завершить спецоперацию на Украине.
Он также призвал Россию остановить конфликт, который принес много страданий.
В ответ пользователи соцсети написали, что сам Париж способствовал обострению конфликта, поскольку Макрон не сделал ничего для соблюдения Украиной Минских соглашений.
Пользователи предложили перестать обвинять во всем русских и принять меры для урегулирования конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина