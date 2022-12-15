Bloomberg: Шольц не согласился с Макроном по поводу торговой войны с США
2022-12-15 02:12
Агентство Bloomberg сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал не ухудшать отношения с США из-за принятого там закона об инфляции.
Ранее этот американский закон резко раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон, назвав его «сверхагрессивным».
Шольц предостерегает от разделения в трансатлантических отношениях и призывает к усилению торговли с США.
По его мнению, закон об инфляции не должен повлиять на отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом.
Опубликовано: Светлана Репина