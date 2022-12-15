Минобороны Сербии: власти Косово готовы окончательно расправиться с сербами
2022-12-15 03:00
Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич в эфире радио «Белград» заявил, что Приштину отделяет всего один шаг от окончательной расправы над сербами в Косово и Метохии.
При этом он выразил надежду на то, что миссия под эгидой НАТО КФОР выполнит свою миссию по обеспечению мира и безопасности.
Вместе с тем Вучевич сомневается, что КФОР действительно не допустит насилия. Однако другого собеседника по этому вопросу у Сербии нет.
Глава Минобороны призвал КФОР действовать в пределах своей компетенции и не заниматься политикой, а также статусом Косово и Метохии.
Опубликовано: Светлана Репина