Минобороны Сербии: власти Косово готовы окончательно расправиться с сербами

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич в эфире радио «Белград» заявил, что Приштину отделяет всего один шаг от окончательной расправы над сербами в Косово и Метохии.

При этом он выразил надежду на то, что миссия под эгидой НАТО КФОР выполнит свою миссию по обеспечению мира и безопасности.

Вместе с тем Вучевич сомневается, что КФОР действительно не допустит насилия. Однако другого собеседника по этому вопросу у Сербии нет.

Глава Минобороны призвал КФОР действовать в пределах своей компетенции и не заниматься политикой, а также статусом Косово и Метохии.