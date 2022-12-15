Государства Евросоюза не смогли договориться о девятом пакете санкций против России

Страны-участники Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России.

Делегации государств Европейского союза в ходе встречи 14 декабря не смогли согласовать девятый пакет санкций, направленных против России., сообщает Reuters со ссылкой на свои информированные источники.

По словам собеседников агентства, стороны были близки к заключению договоренности, но не смогли преодолеть возражения польской делегации, а также некоторых других стран.

Причина разногласий заключается в вопросе транзита российских удобрений через европейские порты. По мнение некоторых делегатов, ограничения могут представлять угрозу для продовольственной безопасности развивающихся стран.