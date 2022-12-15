Кремль прокомментировал слухи о возможной отставке Лаврова

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слухи о возможной отставке главы МИД России.

Публикации в средствах массовой информации о возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Отвечу традиционно. Ко всем подобным слухам нужно относится соответствующим образом", - сказал он.

Ранее на канале BRIEF появилась публикация, в которой рассматривались кадровые перестановки заместителей Лаврова, как "неофициальный просмотр возможных приемников.