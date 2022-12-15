Кремль прокомментировал слухи о возможной отставке Лаврова
2022-12-15 13:07
Пресс-секретарь Кремля прокомментировал слухи о возможной отставке главы МИД России.
Публикации в средствах массовой информации о возможной отставке главы МИД Сергея Лаврова не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Отвечу традиционно. Ко всем подобным слухам нужно относится соответствующим образом", - сказал он.
Ранее на канале BRIEF появилась публикация, в которой рассматривались кадровые перестановки заместителей Лаврова, как "неофициальный просмотр возможных приемников.
Опубликовано: Максим Алексеев