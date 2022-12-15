Politico: правительство Польши заблокировало план Евросоюза о помощи Украине в 2023 году

Варшава отказалась поддержать план Европейского союза об оказании экономической помощи Украине.

Правительство Польши отказалось поддерживать план Европейского союза об оказании финансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро в связи с возникшими вопросами со ставками минимального корпоративного налогообложения, сообщает Politico со ссылкой на свои источники в европейских дипломатических ведомствах.

"Сильное разочарование, так как Польша ставит под угрозу экономическую помощь Украине, блокируя решение ЕС", - сообщил один из дипломатов.

Ранее Венгрия выступила против оказания помощи Украине, мотивируя "нежеланием строить будущее Европы на долгах".