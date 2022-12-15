Каждый тринадцатый мужчина растит не своего ребенка

В последние годы заметно вырос спрос на ДНК-тестирование с целью подтвердить отцовство.

С каждым годом в мире растет количество желающих провести ДНК-тест, чтобы удостовериться, одной они крови с сыном или дочерью или нет. С ростом популярности этого анализа выяснилось, что минимум 8% детей считают "папой" не своего биологического отца.

По словам генерального директора российского Центра молекулярной генетики, профессора Александра Полякова, "отрицательный ответ всегда точен".

"В случае положительного результата точность анализа составляет 99,99%. То есть, ошибка возможна лишь в одном случае из 10 000. Достоверность ДНК-экспертизы высока, хотя всегда есть вероятность, что в мире существует человек, обладающий такими же признаками, что и проверяемый. Но, разумеется, в реальной жизни таких совпадений не бывает", - отметил специалист.

Чаще всего такое расследование инициируют свекрови: некоторым из них кажется, будто невестка нагуляла ребенка и он совершенно не похож на юридического отца.

На анализе могут настаивать как отцы, так и матери ребенка. Женщины преследуют материальные цели, мужчины хотят убедиться в отцовстве. И установка факта, что мужчины воспитывают не своих детей не такая уж и редкость.

"Минимум 8% мужчин растят не своего ребенка. Это общая статистика и для Запада, и для России", - уточнил специалист.